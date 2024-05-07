شقيق توني كروس: شقيقي ضحى كثيرا من أجل المشاركة مع ألمانيا في يورو 2024

المصدر: د ب أ

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أكد فيليز كروس شقيق توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني أن شقيقه قدم تضحية كبيرة من أجل أن يصبح جاهزا للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وقال فيليز كروس اللاعب السابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء "أعتقد أنه تخلى عن الحلويات منذ بداية العام".

وأضاف "الأمر كله يتعلق بالمكاسب المئوية الصغيرة التي يمكنك تحقيقها".

واعتزل كروس /34 عاما/ المتوج قبل أيام قليلة بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة مع ريال مدريد ، اللعب الدولي في 2021 لكنه تراجع عن قراره بهدف المشاركة مع الماكينات في يورو 2024.

وبهدف الإبقاء على مسيرته لأطول فترة ممكنة يتبع كروس نظاما غذائيا صارما بالإضافة إلى برنامج خاص باللياقة البدنية.

وأشار فيليز كروس لاعب فيردر بريمن ويونيون برلين سابقا "لم أندهش من ظهوره هذا الموسم بنفس المستوى الذي كان عليه في السنوات العشر الأخيرة مع ريال مدريد".



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