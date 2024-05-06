وفاة مينوتي مدرب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 1978

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أمس، وفاة سيزار لويس مينوتي، مدرب المنتخب الوطني الفائز بكأس العالم 1978، عن عمر 85 عاماً.

وبدأ مينوتي، الذي لعب لأندية روساريو سنترال وبوكا جونيورز وسانتوس، مسيرته التدريبية مع نيويلز أولد بويز، وقاد هوراكان للقب الدوري الأرجنتيني عام 1973، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني عام 1974.

وقال الاتحاد، في بيان: «يؤسف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن يعلن بحزن شديد وفاة سيزار لويس مينوتي، المدير الحالي للمنتخبات الوطنية ومدرب منتخب الأرجنتين الذي توج بكأس العالم سابقاً».

وانتقل مينوتي، الذي رحل عن تدريب المنتخب الأرجنتيني بعد كأس العالم 1982، لتدريب برشلونة وقاده للتتويج بكأس ملك إسبانيا عام 1983.

وقاد أندية أتليتيكو مدريد الإسباني وبوكا جونيورز وإندبندينتي وريفر بليت وبينارول وروساريو سنترال في الأرجنتين وسامبدوريا الإيطالي، إضافة إلى بويبلا وتيكوس المكسيكيين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز