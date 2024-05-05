غوارديولا: هالاند في قمة السعادة بعد تسجيل "سوبر هاتريك"

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن هدافه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند يشعر بسعادة بالغة بعد تسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) خلال الفوز الساحق على وولفرهامبتون 5 /1 أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 12 من ضربة جزاء و35 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، 54، فيما سجل جوليان ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 53 سجل هوانج هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال متصدر الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لسيتي.

وقال غوارديولا بعد المباراة "اليوم هو فعلها، وأمام نوتنجهام أيضًا، كان مصابا قبل ذلك".

وأضاف "إنه طويل القامة، لذلك لكي يعود إلى أفضل مستوى يحتاج للوقت، هو ليس مثل جيريمي أو فيل فودين أو جوليان ألفاريز، يمكنهم أن يعودوا أسرع".

وأشار المدرب الإسباني "أنا سعيد للغاية بسبب أدائه، والأهداف الاستثنائية التي سجلها".

وأوضح "وركلات الجزاء أيضًا، لأنك تعرف بأنه في بعض الأحيان لا تكون مهمة سهلة، أنا سعيد للغاية من أجله".

واعترف غوارديولا بأن هالاند الذي تم استبداله في الدقيقة 82، شعر بالإحباط بسبب الأخطاء الكثيرة التي ارتكبت ضده من لاعبي وولفرهامبتون، حيث وصلت إلى 17 خطأ، و4 إنذارات.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله أن الوضع أصبح معتادا من المدافعين لفعل كل شيء من أجل إيقاف المهاجم النرويجي.

وأشار "هناك الكثير من الكرات الطويلة والتي تعرض فيها للعرقلة، ولكنهم يقولون بأنها ليست خطأ... يمكنني أن أتفهم الإحباط عندما يتم جذبك من الكتف".

وختم المدرب الإسباني بالقول "هذا يحدث كل مباراة، هناك قدر من الإحباط بسبب هذه الأعمال، ولكنني أؤكد بأنه سعيد للغاية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز