بلينجهام يتوج موسمه الأول الرائع مع ريال مدريد برقم قياسي تاريخي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ جود بلينجهام مسيرته مع ريال مدريد بشكل رائع في موسم أول تألق فيه بشدة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وتجاوز التوقعات العالية ليساعد فريقه في تمديد رقمه القياسي في الفوز بالدوري للمرة 36.

وأصبحت عبارة "إنه دوري بلينجهام" شائعة بين مشجعي كرة القدم والنقاد في إسبانيا وهذا دليل على بدايته المذهلة مع العملاق الإسباني.

ويمكن قياس تأثير لاعب الوسط الدولي الإنجليزي في عمر 20 عاما بعد انتقاله من بروسيا دورتموند في يونيو حزيران الماضي من خلال مجموعة كبيرة من الجوائز الفردية.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين، ليكون الوحيد الذي حصد هذه الجائزة أكثر من مرة هذا الموسم.

وفاز بلينجهام أيضا بجائزتي الفتى الذهبي وكوبا لأفضل لاعب شاب في 2023 قبل أن يصبح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل إنجاز رياضي استثنائي لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز لوريوس.

وبعد حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي، وصل بلينجهام إلى ريال مدريد بعد موسم مخيب للآمال شهد خسارة مذلة على ملعب مانشستر سيتي 4-صفر في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع رحيل كاسيميرو وتقدم لوكا مودريتش وتوني كروس في السن خلال عامهما الأخير في عقديهما مع النادي، كان يُنظر إلى بلينجهام على أنه جزء أساسي في تجديد وسط ريال مدريد.

وبعد الرحيل المفاجيء للمهاجم كريم بنزيمة للسعودية وفشل ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي أو هاري كين، اضطر المدرب كارلو أنشيلوتي إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين ورأى في بلينجهام القدرة على أن يكون أكثر من مجرد صانع لعب.

وبدل المدرب الإيطالي طريقة لعبه التقليدية 4-3-3 التي كان اعتمد عليها هو وزين الدين زيدان للفوز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال ثماني سنوات، ومنح بلينجهام الحرية للتقدم ومساندة فينيسيوس جونيور ورودريجو في الهجوم.

وأطلق ذلك العنان للوحش بداخل بلينجهام ليسجل 15 هدفا مذهلا في أول 16 مباراة له، ليتفوق في ديسمبر كانون الأول الماضي على إجمالي أهدافه الموسم الماضي البالغ 14 هدفا في 42 مباراة كما تجاوز رقما قياسيا باسم عظماء ريال مدريد كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو اللذين سجلا 13 هدفا في أول 15 مباراة.

ومنحت أهداف بلينجهام أيضا نقاطا ثمينة لريال مدريد، بما في ذلك ثنائية في ملعب برشلونة وهدف الفوز في سانتياجو برنابيو ليقود فريقه لتعويض تأخره في مباراتي القمة.

ويحتل بلينجهام المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 18 هدفا، متأخرا بفارق هدفين عن أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا، كما أنه لاعب الوسط الوحيد الذي سجل عشرة أهداف أو أكثر في إسبانيا هذا الموسم.

وكانت البطولة الكبرى الوحيدة التي فاز بها بلينجهام هي كأس ألمانيا، ويملك الآن الفرصة لإضافة ألقاب دوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا 2024 لإكمال موسمه الرائع.

وقال بلينجهام لرويترز في أكتوبر الماضي "الهدف هذا الموسم هو الفوز بكافة الألقاب. هذا يجب أن يكون الهدف لأكبر فريقين (ريال مدريد وإنجلترا). من المهم أن نتوقف عن الحديث ونلعب من أجل مشجعينا".

والآن فاز بلينجهام بلقب الدوري الإسباني ويتبقى له هدفان حتى يوفي بوعده.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز