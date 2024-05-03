مانشستر سيتي يستعيد جهود الحارس إيدرسون في مباراته الهامة أمام وولفرهامبتون

المصدر: د ب أ

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يعتزم إيدرسون مورايس، الحارس الأساسي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، العودة لصفوف الفريق في مباراته المقبلة أمام وولفرهامبتون المقرر إقامتها غدا السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن النادي كان يخشى غياب الحارس البرازيلي الدولي عما تبقى من مباريات هذا الموسم، بعد أن تعرض لإصابة في الكتف في مباراة نوتينجهام فورست التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

ولكن يبدو أن المشكلة لم تكن خطيرة وعاد الحارس البالغ من العمر 30 عاما لصفوف الفريق عندما يستضيف مانشستر سيتي فريق وولفرهامتون على ملعب الاتحاد في مباراة مهمة أخرى للحفاظ على آمال الفريق في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوسيب جوارديولا في مؤتمر صحفي :"إيدرسون بخير. كانت الإصابة تبدو صعبة، ولكنه يشعر أنه بخير. لقد تدرب ويشعر أنه بحالة جيدة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال، المتصدر، قبل خوض مباريات عطلة نهاية الأسبوع، ولكن تتبقى لديه مباراة مؤجلة.

وتتبقى أربع مباريات لفريق مانشستر سيتي، الذي سيلعب أيضا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في وقت لاحق من هذا الشهر، بالدوري فيما تتبقى ثلاث مباريات لأرسنال.

ويعد مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز للفوز بالمباراة، بفضل الفوز بالعديد من الألقاب المتتالية، ولكن جوارديولا قلل من سجل فريقه السابق.

وقال :"أتمنى أن يكون كذلك، ولكني لا أعلم. يجب أن نثبت هذا غدا أمام وولفرهامبتون وفي المباريات المقبلة".

وأضاف :"نعلم أنه يجب علينا أن نحصد الـ12 نقطة المتبقية، وإلا سيكون الامر صعبا، لأن أرسنال فريق قوي جدا".

وأردف :" الأمر بين أيدينا. لا يوجد أي تعقيد. أود أن أقول أن ماحدث في الماضي سيحدث هذا الموسم، ولكن لا أحد يعلم".

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