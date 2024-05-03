ألونسو: لاعبو ليفركوزن يمكن تحفيزهم بسهولة مع الحذر قبل استضافة روما

المصدر: رويترز

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قال تشابي ألونسو مدرب بايرن ليفركوزن إن لاعبيه كانوا متحمسين بسهولة لتقديم أفضل ما لديهم خلال الفوز 2-صفر في روما في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس لكنهم يظلون حذرين قبل مباراة الإياب.

ومنحت أهداف فلوريان فيرتس وروبرت أندريخ بطل الدوري الألماني المتوج حديثا أفضلية بهدفين على روما وصيف بطل الموسم الماضي، مما أدى إلى تمديد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 47 مباراة في كافة المسابقات.

وقال ألونسو "لقد قمنا بتغييرات جيدة داخل الملعب بمجرد فتحه وكانت لدينا مساحات كافية. كان الالتزام والانضباط من اللاعبين رائعين. لكن لا تزال هناك مباراة لنلعبها.

"لقد استخدمنا طريقة اللعب هذه من قبل خاصة وأن لدينا لاعبين يمكنهم اللعب في عدة مراكز مختلفة... خطة اللعب كانت واضحة تماما، وقدمنا ​​أداء على مستوى عال للغاية".

وأضاف المدرب الإسباني "كان بإمكاننا تسجيل المزيد. لكن لكي نكون منصفين، كان بإمكانهم التسجيل أيضا. كان من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة بعض الشيء لكنها عادلة بما يكفي. لم يكن من الصعب تحفيز اللاعبين".

وفاز ليفركوزن بأول لقاء له مع روما منذ ما يقرب من 20 عاما، منذ فوزه على فريق العاصمة الإيطالية 3-1 على أرضه في أكتوبر تشرين الأول 2004 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ولم يحقق الفريق الألماني الفوز في خمس مباريات ضد روما منذ ذلك الحين.

وأضاف ألونسو "لقد كانت مباراة جادة وحذرة، كنا أذكياء وناضجين. لقد حصلوا على فرصهم. التقدم منحنا المزيد من الثقة لتقديم أدائنا في حالة الاستحواذ وعدم الاستحواذ على الكرة.

"في الشوط الثاني لم نستقبل أي شيء - كنا نعلم أنه إذا كنا حذرين وأقوياء، فسوف نحصل على فرصنا. 2-صفر نتيجة جيدة، سنعود للبلاد سعداء ولكن حذرين. ما نقوم به هذا الموسم رائع. لدينا لاعبون جيدون يتمتعون بمستوى عال من التركيز".

وسجل ليفركوزن هدفا في اللحظات الأخيرة مرة أخرى ليتعادل 2-2 مع شتوتجارت يوم السبت الماضي مما سمح له بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم

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