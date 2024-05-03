بوتشيتينو يثني على أداء تشيلسي أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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أشاد الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، مدرب فريق تشيلسي، بأداء لاعبيه خلال فوز الفريق 2 / صفر على ضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح تريفورد تشالوباه التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 24 من عمر المباراة التي أقيمت بملعب (ستامفورد بريدج)، فيما أضاف زميله السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 72، ليحسم الفريق الأزرق المواجهة اللندنية لمصلحته.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

وقال بوتشيتينو عقب اللقاء، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "لا أعرف إذا كانت هذه هي أفضل مباراة في الموسم، لكنها أكثر مواجهة شعرت بالسعادة بعدها. الطريقة التي لعبنا بها والأسلوب الذي تنافسنا به، هذا ما كنا نريده منذ بداية الموسم".

أضاف بوتشيتينو "هذا ما نريد تطبيقه في كل اللقاءات. لقد كنا تنافسيين للغاية وبهذه الطريقة يمكننا أن نتطور ونحقق أداء أفضل في مباريات أخرى".

وأثنى بوتشيتينو على أداء نوني مادويكي بشكل خاص خلال المباراة، التي شهدت غياب 14 لاعبا عن الفريق بسبب الإصابة، حيث تحدث عنه قائلا "لقد قدم مباراة رائعة".

وتابع "إذا قمت بتحليل مستواه في بداية الموسم الحالي، قبل كل المحادثات والاجتماعات، ومقاطع الفيديو، وأشياء من هذا القبيل، لقد كان دائما قادرا على القيام بعمل رائع بالكرة، كما هو الحال اليوم".

شدد مدرب تشيلسي "بالطبع هو لاعب هجومي، لكن بدون الكرة يقوم بعمل رائع لمساعدة ألفي جيلكريست في الدفاع. هذا ما نحتاجه للمستقبل، من أجل بناء هذه الروح التنافسية".

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