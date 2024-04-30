"كاس" تسمح للمهاجم البرازيلي باربوسا باستئناف مسيرته لحين النظر في قرار إيقافه

المصدر: د ب أ

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قضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) اليوم الثلاثاء بقدرة اللاعب البرازيلي جابريل باريوسا على استئناف مسيرته الكروية انتظارا لنتيجة الاستئناف ضد عقوبة إيقافه بعد تورطه في انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

واعتبر القضاة، الذين أصدروا الحكم بأغلبية 5 إلى 4 أن باربوسا مدان بتهمة الاحتيال لتأخير اختبار خارج المنافسات الرياضية مع ناديه فلامنجو البرازيلي في أبريل 2023، مع فرض إيقاف عليه حتى أبريل 2025.

وأصر المهاجم باربوسا على براءته، حيث وقرر استئناف الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، حيث قال "رغم احترامي للمحكمة، فإنني لم أحاول أبدا عرقلة الاختبار أو الاحتيال عليه، وأنا على ثقة من أن المحكمة الأعلى درجة ستحكم ببراءتي".

وأكد "كاس" في بيان اليوم الثلاثاء أن هيئة القضاة التابعة لها أصدرت أمرًا بالموافقة على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الذي قدمه جابرييل باربوسا".

ولم تحدد "كاس" موعدا محددا لإجراء جلسة استماع وإصدار الحكم في تلك القضية.

وكان باربوسا، ضمن المنتخب البرازيلي الأولمبي تحت 23 سنة، الذي توج بالميدالية الذهبية في ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية عام 2016.

وبعد فترة غير ناجحة في الملاعب الأوروبية مع إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، انضم باربوسا إلى فلامنجو منذ عام 2019، حيث أحرز مع النادي الذي يتخذ من مدينة ريو دي جانيرو مقرا له، لقبين محليين، كما توج بكأس أندية أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) مرتين.

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