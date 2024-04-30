هالاند ينضم إلى شخصيات لعبة فيديو شهيرة

المصدر: رويترز

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قالت شركة سوبرسيل لتطوير الألعاب اليوم الثلاثاء إن مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند أصبح ضمن شخصيات لعبة الفيديو الشهيرة "كلاش أوف كلانس".

ويُطلق على شخصية هالاند اسم "الملك البربري" وهي الأولى في اللعبة - التي تم تنزيلها من متجر الألعاب أكثر من ملياري مليار مرة - المستوحاة من شخصية حقيقية.

وكان اللاعب الشاب (23 عاما)، أحد عشاق اللعبة، عمره 12 عاما عندما تم إصدار اللعبة لأول مرة.

ونشر المهاجم النرويجي مقطعا دعائيا للعبة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به يظهر نفسه في الحياة الواقعية وهو يواجه شخصيات من اللعبة قبل أن يتم نقله إلى عالم ألعاب الرسوم المتحركة.

وقال ستيوارت مكجاو، المدير العام للعبة "كلاش أوف كلانس"، في بيان صحفي "عندما سمعنا أن هالاند معجبا بلعبتنا وأنه يريد الشراكة معنا، كان ذلك سيناريو الحلم حقا".

وقال هالاند "كان من الصعب الحفاظ على هذا الأمر في طي الكتمان، لكنني متحمس من التحدث أخيرا عن هذه الشراكة الملحمية مع "كلاش أوف كلانس".

"أنا من أشد المعجبين باللعبة منذ فترة طويلة وأعرف كل شيء عنها، لذلك فإن الظهور كشخصية داخل اللعبة أمر رائع حقا".

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