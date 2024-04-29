حارس مرمى أرسنال يحذر من التركيز مع نتائج مانشستر سيتي

المصدر: د ب أ

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يستمتع ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال بضغوط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، لكنه شدد على ضرورة التركيز على مسيرة فريقه وعدم الالتفات لنتائج مانشستر سيتي.

وقال رايا في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لا أريد التركيز مع الآخرين بل التركيز على فريقنا والاستعداد لمباراة يوم السبت المقبل".

وأضاف حارس المرمى الإسباني "لابد ألا نركز مع الفرق الأخرى لأننا سنفقد تركيزنا ولن نؤدي بنفس القوة بل يجب التركيز على أنفسنا وما يمكن التحكم فيه".

وحذر حارس مرمى أرسنال "إذا ركزنا على أشياء لا يمكننا التحكم فيها، فلن تسير الأمور على ما يرام".

وشدد ديفيد رايا "كل مباراة مهمة، وتتبقى لنا ثلاث مباريات، وعلينا التركيز على المباراة القادمة عندما نواجه بورنموث على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وواصل "علينا مواصلة الصحوة ونحاول الحصول على النقاط الثلاث يوم السبت وسنرى ما سيحدث في النهاية، أنا أحب التحديات ولا أشعر بالضغط، فالضغوط التي يتحدثون عنها هي فرصة لإثبات قدراتي، وأنا أستمتع بهذا التحدي".

وسيلعب أرسنال ضد بورنموث يوم السبت المقبل بعدها يخوض اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في 12 مايو المقبل.

وختم رايا تصريحاته "الفوز في المباريات خارج ملعبك أمر ضروري ومهم للمنافسة على اللقب، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك".

ويعتلي أرسنال قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة قبل ثلاث جولات من انتهاء المسابقة وخلفه مانشستر سيتي حامل اللقب 79 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة.

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