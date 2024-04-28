هاري كين يتطلع لتحطيم الرقم القياسي للأهداف في الدوري الألماني

المصدر: رويترز

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يتطلع المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين لاعب بايرن ميونيخ لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني الأول لكرة القدم المسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد أن هز الشباك مرتين في فوز فريقه 2-1 أمس السبت على أينتراخت فرانكفورت.

وأحرز كين (30 عاما) هدفا في كل شوط في شباك فرانكفورت ليرفع رصيده إلى 42 هدفا في جميع المنافسات هذا الموسم بينما زاد رصيده الشخصي عن 400 هدف في المستوى الأول على صعيد الأندية والمنتخب.

وفي الدوري الألماني هذا الموسم أحرز كين 35 هدفا في 31 مباراة حتى الآن أي أقل بخمسة أهداف من الرقم القياسي في البطولة وهو 41 هدفا الذي سجله ليفاندوفسكي في موسم 2020-2021.

وردا على سؤال حول إمكانية التفوق على الرقم القياسي للأهداف مع تبقي ثلاث مباريات لفريقه في الموسم الحالي قال كين "هذا ممكن. لكني بحاجة إلى دفعة بالتأكيد."

وأضاف كين "ربما يتعين علي إحراز بعض الأهداف الأسبوع المقبل... الأمر يعتمد بالطبع على المباريات القليلة المتبقية. وكان من الجيد الإضافة للرصيد اليوم بهدفين ومساعدة الفريق."

وسيلتقي بايرن مع ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل قبل أن يحل ضيفا على شتوتجارت في الدوري الألماني السبت القادم.

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