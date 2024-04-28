بوكيتينو ينتقد قرار حكم الفيديو قبيل النهاية

المصدر: رويترز

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قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إن قرار حكم الفيديو المساعد بإلغاء هدف لفريقه في شباك أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية أساء للبطولة.

وأعتقد تشيلسي أنه حقق عودة ناجحة عندما هز البديل أكسل ديساسي شباك أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لكن الهدف ألغي بناء على مراجعة لحكم الفيديو المساعد الذي أقر بارتكاب بينوا بادياشيل لاعب الفريق الزائر مخالفة في بناء الهجمة.

وبعد التعادل بين الفريقين 2-2 قال بوكيتينو في تصريحات إعلامية "أنا وأنت والكل في الاستاد كنا نشاهد المباراة. لم يشاهد أحد حدوث مخالفة في الملعب ثم غير حكم الفيديو المساعد قرار حكم الساحة... وهذا ما حدث."

"بالنسبة لي القرار أساء قليلا للدوري الإنجليزي الممتاز (وللكرة) الإنجليزية... وأساء لي ولفريقي ولاعبي الفريق والجمهور."

وتقدم صاحب الأرض بهدفين في الشوط الأول لكن تشيلسي تعادل من خلال نوني مادويكي وكونور جالاجر قبل إلغاء هدف ديساسي قبيل النهاية.

وقال بوكيتينو "الأداء كان جيدا جدا وقدمنا نحن أداء جيدا بالفعل. نعم في الشوط الأول هزوا شباكنا بسهولة... فيلا ينافس على مكان في المربع الذهبي لذا ِأنا سعيد بما قدمه فريقي واللاعبون كانوا جيدين."

وقال أوناي إيمري مدرب أستون فيلا إن فريقه الذي يحتل حاليا المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي ويتفوق بفارق سبع نقاط على مطارده المباشر توتنهام هوتسبير لا يزال يسعى جاهدا للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما لتوتنهام ثلاث مباريات مؤجلة.

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