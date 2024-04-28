أتلتيكو مينيرو يعتلي صدارة الدوري البرازيلي

المصدر: د ب أ

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اعتلى أتلتيكو مينيرو صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على مضيفه كويابا 3 / صفر فجر الاحد بالمرحلة الرابعة. وفي باقي المباريات فاز كريسيوما على مضيفه فاسكو دي جاما 4 / صفر وباهيا على ضيفه جريميو 1 /صفر.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده في الصدارة إلى ثمان نقاط بفارق نقطة واحدة عن فلامينجو وباهيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مينيرو بهدف حمل توقيع إدواردو فارجاس في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أضاف جوستافو سكاربا الهدف الثاني في الدقيقة 61 ثم سجل باولينيو الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

وأنهى أتلتيكو مينيرو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد برونو فوش قبل أربع دقائق من النهاية إثر حصوله على الإنذار الثاني.

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