أتليتيكو مدريد يعزز تفوقه على بيلباو بفوزه 3-1

المصدر: رويترز

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تغلب أتليتيكو مدريد على ضيفه أتليتيك بيلباو المتوج حديثا بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم 3-1 اليوم السبت ليقترب فريق المدرب دييجو سيميوني من حسم المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

ورفع أتليتيكو صاحب المركز الرابع رصيده إلى 64 نقطة من 33 مباراة وعزز فارق النقاط مع أتليتيك خامس الترتيب إلى ست نقاط.

ووضع لاعب الوسط رودريجو دي بول أتليتيكو في المقدمة بعد 15 دقيقة من البداية بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء استقرت أسفل العارضة بعدما بدلت تسديدته اتجاهها إثر ارتطام الكرة بأحد مدافعي بيلباو.

وأدرك أتليتيك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر نيكو وليامز بعدما فقد أنطوان جريزمان إثر تمريرة سيئة، لكن أنخيل كوريا أعاد أتليتيكو للمقدمة في الدقيقة 52.

وجعل أوناي سيمون حارس بيلباو النتيجة 3-1 لأصحاب الأرض عبر هدف بالخطأ في مرماه.



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