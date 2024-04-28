سان جيرمان يفشل في حسم اللقب بعد تعادل مثير 3-3 مع لوهافر المتعثر

المصدر: رويترز

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تعادل باريس سان جيرمان 3-3 على أرضه السبت أمام لوهافر الذي يواجه شبح الهبوط وسيحتاج إلى الانتظار قبل تأكيد فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة 12.

وكان باريس سان جيرمان سيحسم اللقب قبل ثلاث مباريات في حال حقق الانتصار اليوم. ويتقدم الفريق بفارق 12 نقطة عن موناكو الذي سيواجه ليون الأحد ويتمتع باريس سان جيرمان بمزية كبيرة بفارق الأهداف، (+47) هدفا مقارنة بفارق موناكو وهو (+18) هدفا.

افتتح الفريق الضيف التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق كريستوفر أوبيري، ثم أدرك باريس سان جيرمان التعادل بعدها بعشر دقائق عن طريق برادلي باركولا.

لكن لوهافر تقدم مرة أخرى قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول عندما هز أندريه أيو الشباك.

وجعل لوهافر النتيجة 3-1 من ركلة جزاء من عبد الله توري في الدقيقة 61، قبل أن يمنح أشرف حكيمي الأمل لسان جيرمان بهدف قبل 12 دقيقة على النهاية.

وأدرك جونسالو راموس التعادل لسان جيرمان في الوقت بدل الضائع. ويحتل لوهافر المركز 15 برصيد 29 نقطة.

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