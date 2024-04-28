إيفرتون يحسم استمراره في الدوري الإنجليزي بالفوز على برنتفورد

المصدر: رويترز

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‭‭‭ ‬‬‬سجل إدريسا جاي هدفا في الدقيقة 60 قاد به إيفرتون للفوز 1-صفر على برنتفورد السبت ليضمن الفريق تفادي الهبوط ويحسم استمراره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأرسل جاك هاريسون تمريرة قصيرة من الجانب الأيمن إلى جاراد برانثويت بالقرب من خط الست ياردات ونجح ناثان كولينز في إبعاد الكرة لكنها وصلت إلى جاي الذي انطلق بها وسددها بقدمه اليمنى في الشباك.

ورفع إيفرتون رصيده في المركز 15 إلى 36 نقطة حصدها خلال 35 مباراة، وبات متفوقا بفارق 11 نقطة أمام لوتون تاون صاحب المركز 18 والذي تتبقى له أيضا ثلاث مباريات في الموسم، بعد أن خسر اليوم 2-1 أمام ولفرهامبتون واندرارز.

أما برنتفورد، الذي كان قد ضمن استمراره في الدوري الممتاز اليوم بهزيمة لوتون، فقد تجمد رصيده عند 35 نقطة وتراجع للمركز 16.

وقال شون دايك مدرب إيفرتون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أنا سعيد وفخور بشكل هائل... قدم اللاعبون أسبوعا رائعا. كانت هناك الكثير من الضغوط والصعوبات خلال الأسبوع، وترقب ما إذا كان الفريق يمكنه تكرار البقاء".

وكاد إيفرتون أن يتقدم في الدقيقة السادسة عندما أرسل بن جودفري عرضية داخل منطقة الجزاء باتجاه يوسف الشرميطي لكن اللاعب لم ينجح في إسكان الكرة في الشباك.

كذلك اقترب برنتفورد من التسجيل في الدقيقة 19 عندما مرر فيتالي يانلت الكرة إلى ماتياس ينسن عند منطقة الست ياردات، لكن برانثويت تدخل في اللحظة المناسبة وتصدى للكرة.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول من نصيب عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون، إذ أتيحت أمامه المساحة داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من الشرميطي لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

وتصدى إطار المرمى لكرة خطيرة سددها دوايت مكنيل لاعب إيفرتون بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لكن الجماهير الحاضرة في جوديسون بارك تنفست الصعداء عندما سجل جاي هدفا للفريق بعدها بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 76، تصدى جوردان بيكفورد حارس إيفرتون لمحاولة من كين لويس-بوتر، وصمد إيفرتون خلال الدقائق الأخيرة التي شهدت حالة توتر، ليخرج من المباراة بالنقاط الثلاث.

وقال بيكفورد "أسبوع مثالي. ثلاثة انتصارات وشباك نظيفة في ثلاث مباريات. كانت هناك الكثير من الضغوط في العامين الأخيرين ثم خصم النقاط هذا العام. اللاعبون بذلوا جهدا هائلا".

ويحل إيفرتون ضيفا على لوتون يوم الجمعة المقبل بينما يستضيف برنتفورد فريق فولهام يوم السبت.

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