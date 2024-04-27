ليفربول يتوصل لاتفاق مع خليفة كلوب

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام هولندية، أمس الجمعة، أن فينوورد وليفربول توصلا إلى اتفاق شفهي بشأن تولي أرنه سلوت تدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال سلوت أمس الخميس إنه يرغب في خلافة الألماني يورجن كلوب في تدريب ليفربول.

وذكرت صحيفة (إيه.دي) الهولندية أن فينوورد وليفربول أجريا محادثات إيجابية ويتبقى فقط حسم التفاصيل النهائية لانتقال سلوت لتدريب الفريق الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن ليفربول يأمل في إتمام المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت لاحق أمس الجمعة ذكرت وسائل إعلام هولندية وبريطانية أن الناديين اتفقا أيضا على رسوم تعويض سيدفعها ليفربول إلى فينوورد.

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