الأهلي والترجي يواجهان مازيمبي وصن داونز بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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يخوض فريق الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي مهمة صعبة في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بحثاً عن الصعود لنهائي المسابقة.

ولن تكون مهمة الأهلي والترجي سهلة، غداً خاصة أن الأول سوف يستضيف نظيره مازيمبي الكونغولي، في حين يحل الثاني ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي .

ونجح الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة برصيد 11 لقبا، في الخروج بتعادل سلبي من مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب مازيمبي السبت الماضي، بينما نجح الترجي الرياضي في الفوز على نظيره صن داونز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.

ورغم أن فرص الأهلي والترجي هي الأقوى نسبيا، لم تعرف كرة القدم في الفترة الأخيرة إلا الجهد والتركيز، ومهمة الأهلي المصري لن تكون سهلة، كما يظن البعض، خاصة أنها أمام منافس قوي مثل مازيمبي، الذي توج بتلك البطولة خمس مرات سابقة.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تحذير لاعبيه من الاعتماد علي نتيجة مواجهة الذهاب والتي وصفها بالخادعة لأنه يجب الفوز بأي عدد من الأهداف في مواجهة الإياب. وعرض كولر علي لاعبيه فيديو يتضمن لقطات من مباراة مازيمبي مع نظيره بيترو أتلتيكو، والتي أقيمت في أنجولا في إياب دور الثمانية من البطولة ذاتها .

ورغم عودة جميع اللاعبين المصابين لصفوف الأهلي والذين تغيبوا عن مواجهة الذهاب ، لا يميل مارسيل كولر إلى الاستعانة بهم تجنبا لتجدد الإصابة وبالتالي فأنه لن يستعين بياسر ابراهيم ومحمد الشناوي وإمام عاشور في مواجهة السبت، بينما تبدو فرص مروان عطية وأحمد نبيل كوكا كبيرة في التواجد بقائمة المباراة بعد تعافيهم من الإصابات .

ويسعي الأهلي المصري لعبور عقبة مازيمبي والتأهل لنهائي البطولة للدفاع عن لقبه القاري، ولكنه سوف يصطدم بطموحات مازيمبي الذي يرغب في استعادة مكانه علي منصات التتويج.

ويغيب عن مازيمبي كل من كيفن مونديكو وجلوار موجايا ومارسيل نجيمبي فيما عاد الثنائي الشيخ فوفانا والحارس سليمان شيبو .

وفي المباراة الأخرى، سيكون الترجي التونسي في مهمة صعبة للغاية حين يحل ضيفا على نظيره صن داونز رغم الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وسوف يسعى أبناء باب سويقه للتتويج باللقب الخامس في دوري أبطال أفريقيا، ولكن صن داونز واحد من أقوى فرق القارة حاليا حيث توج بالنسخة الأولي والوحيدة من الدوري الأفريقي العام الماضي .

وحرص الترجي التونسي على السفر مبكرا إلى جنوب أفريقيا كي يعتاد اللاعبون على الأجواء هناك حيث وصل علي متن رحلة خاصة مساء الثلاثاء بقيادة رئيس النادي حمدي المؤدب.

ويملك الترجي أفضلية الخيارات حيث يمنحه التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيله في مرمى المنافس فرصة العبور لنهائي دوري الأبطال، بينما يعول صن داونز على الجماهير في تخطي بطل تونس بفارق هدفين.

وقال البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني للترجي، في تصريحات صحفية إن كل الخيارات واردة في مواجهة الإياب أمام صن داونز، وأضاف أن الفوز بهدف في مباراة الذهاب لا يعني الاطمئنان وأفضلية التأهل فكل الاحتمالات واردة وللفريقين ذات الحظوظ .

علي الجانب الأخر، يسعى صن داونز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في عبور عقبة الترجي نحو استعادة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الذي توج به مرة وحيده عام 2016 على حساب الزمالك المصري، إلى جانب استغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد أن نجحوا في التتويج ببطولة الدوري الأفريقي ومساعدة منتخب جنوب أفريقيا في حصد برونزية كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.



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