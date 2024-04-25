بعد موسم مخيب للآمال.. حسم مستقبل تشافي مع برشلونة

المصدر: رويترز

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أكد متحدث باسم نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن تشابي هرنانديز مدرب برشلونة تراجع "الأربعاء" عن قراره بالاستقالة في نهاية الموسم ووافق على البقاء مسؤولا عن الفريق لموسم 2024-2025.

وقالت مصادر إن تشابي أمضى معظم اليوم في اجتماعات مع مسؤولي برشلونة ووافق على الاستمرار في منصبه خلال ما تبقى من عقده مع وجود سلسلة من الالتزامات غير المحددة التي قطعها النادي.

ومن المقرر أن يتحدث تشابي إلى وسائل الإعلام يوم "الأحد"، قبل مباراة بلنسية بالدوري الإسباني، ومن المتوقع أن يعقد رئيس النادي جوان لابورتا مؤتمرا صحفيا يوم الخميس للحديث عن قرار المدرب.

وقال رافا يوستي نائب رئيس النادي للصحفيين خارج منزل لابورتا في برشلونة في وقت لاحق "الأربعاء" "تشابي سيستمر وهو متحمس للغاية. هناك إجماع في مجلس إدارة النادي على أنه يجب أن يستمر".

ولعب تشابي مع برشلونة لمدة 17 عاما، حيث شارك في 767 مباراة ونال 25 لقبا، بما في ذلك أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثمانية ألقاب للدوري الإسباني.

ولكن على الرغم من كونه أحد عظماء النادي خاصة بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلا أن مستوى برشلونة المتعثر هذا الموسم وضع تشابي تحت الضغط.

عندما أعلن لأول مرة عن قراره بالاستقالة في يناير الماضي، قال تشابي إنه شعر "بالتحرر" مضيفا أن ضغوط الوظيفة ومتطلباتها تعني أنه لا يستطيع الاستمتاع بوقته في نادي طفولته.

ثم قال تشابي إن قراره كان "لصالح الفريق" وأن اللاعبين "سيتحررون" وهم يمضون قدما. وتعرضت عباراته لانتقادات شديدة من قبل النقاد، ولكن بدا أن تأثيرها كان إيجابيا، حيث لم يخسر برشلونة في مبارياته 13 الرسمية التالية.

ودفعت الهزيمة في آخر مباراتين الفريق في طريق إنهاء الموسم بلا ألقاب، فقد خسر 3-2 في الدوري الإسباني أمام ريال مدريد المتصدر يوم الأحد الماضي ليتراجع بفارق 11 نقطة عن منافسه اللدود قبل ست جولات على النهاية.

وجاءت هذه الهزيمة بعد أيام قليلة من خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بهزيمة مؤلمة أخرى 4-1 أمام باريس سان جيرمان.

وقالت مصادر إن تشابي حصل على وعود بعدم حدوث تغييرات كبيرة في طاقمه الفني، وأكد له لابورتا أنه سيكون بوسع الفريق التعاقد مع لاعبين كبار، على الرغم من المشكلات المالية العميقة التي يعاني منها النادي.

ويواجه برشلونة تحديات تتعلق بفاتورة الأجور الضخمة ومشروع تجديد ملعب كامب نو بقيمة 1.6 مليار يورو، وقد يكون هذا موسما آخر صعبا بالنسبة لتشابي في سوق الانتقالات إذ قد يضطر لبيع لاعبين أساسيين لتلبية متطلبات الانضباط المالي لرابطة الدوري الإسباني.

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