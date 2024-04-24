خليفة كلوب في ليفربول..مدرب فريق هولندي يدخل دائرة اهتمام "الريدز"

المصدر: د ب أ

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ذكر تقرير إعلامي أن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع نادي فينورد الهولندي من أجل تعيين أرني سلوت كمدير فني للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن سلوت /45 عاما/ أصبح أقوى المرشحين لخلافة يورجن كلوب في نهاية الموسم، وأصبح المدرب الهولندي جاهزا لتحقيق حلمه بتدريب أحد الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن فينورد لا يرغب في خسارة مدربه، وسيطلب الحصول على تعويض كبير إذا وافق على رحيل الرجل الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي، للمرة الأولى في آخر ستة أعوام.

ويحتل فينورد حاليا المركز الثاني في الدوري الهولندي وتوج بلقب الكأس في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، بينما مدد سلوت عقده مع النادي حتى صيف 2026.

ويمكن لليفربول أن يتوقع أن يتخذ فينورد موقفا صعبا في المفاوضات، حيث سيرغب سلوت في استقدام بعض الأعضاء من الجهاز الفني الحالي لفريق فينورد إذا تعاقد مع ليفربول.

ومن المعروف أن ليفربول يعتبر أن سلوت استوفى كافة جميع المعايير المنصوص عليها في عملية التوظيف، رغم أنهم مازالوا في مرحلة البحث عن مرشحين آخرين.

وذكرت تقارير أن ليفربول سيضطر لدفع أكثر من "عشرة ملايين يورو" (7ر10 مليون دولار) إذا أراد التعاقد مع المدرب.

ورغم رغبة سلوت في خوض تجربة التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز، من الممكن أن يواجه ليفربول منافسة من بايرن ميونخ وبرشلونة، حيث يبحثان عن مدربين لخلافة توماس توخيل وتشافي هيرنانديز.

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