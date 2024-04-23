إنتر ميلان يُتوَّج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20

المصدر: د ب أ

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تُوّج نادي إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه ميلان 2 /1 أمس، في ديربي الغضب الذي جمع بينهما ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.

وحسم إنتر ميلان اللقب قبل خمس جولات من نهاية الموسم، بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة بفارق 17 نقطة عن ميلان الوصيف.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز لفرانشيسكو اتشيربي والفرنسي ماركوس تورام بتسجيلهما هدفي الفوز في الدقيقتين 18 و49 قبل أن يسجل فيكايو توموري الهدف الوحيد لميلان في الدقيقة 80.

واستعاد إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي الغائب عنه منذ موسم 2020 / 2021، وتوج باللقب للمرة الـ20 في تاريخه، لينفرد بالمركز الثاني بقائمة أكثر الأندية المتوجة بالمسابقة، الذي كان يتقاسمه مع ميلان.

وقلَّص إنتر الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس، البطل التاريخي للمسابقة إلى 16 لقباً، حيث توج الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) بالبطولة في 36 مناسبة، كان آخرها موسم 2019 / 2020.

كان ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، قد أعرب عن تطلعه للفوز على إنتر ميلان في مباراة الديربي ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتعويض خيبة الأمل بالخروج من الدوري الأوروبي أمام روما في الأسبوع الماضي.

وقال بيولي، في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: «الفخر والفداء والانتماء والمسؤولية كلها مصطلحات تترجم أهمية هذه المباراة».

وأضاف: «لدينا فرصة كبيرة، والفوز مهم لعدة أسباب، مثل جدول الدوري والخروج من الدوري الأوروبي وسعي إنتر ميلان لحسم تتويجه في هذه المباراة».

وأكد أنه يثق كثيراً بفريقه، موضحاً أن «اللاعبين يدركون جيداً أهمية المباراة، ومن المهم للغاية أن نلعب بثقة ونتفادى إهدار الفرص في الدقائق الأولى مثلما حدث في الديربيات الأخيرة».

واختتم قائلاً: «ميلان يستحق الفوز بلقب الدوري، ولكن علينا أن نبذل أقصى جهد لتفادي حسم التتويج في مباراة الديربي».

من جهته، قال سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، إن فريقه جاهز لمباراة قمة مفعمة بالمشاعر أمام ميلان، لكنه لا يركز على اقتناص لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالفوز على منافسه المحلي.

وقال إنزاجي: «لقد خضنا مسيرة رائعة، غداً قد يكون يوماً مهماً للغاية لنا جميعاً، لكننا لا نعتبره هاجساً».

وأضاف: «سيطرنا على الموسم، والآن المسيرة على وشك الانتهاء، ولكننا نعرف ما فعلناه».

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