حكم بالحبس 3 أعوام لمشجع كرة القدم الألماني الذي أصاب العشرات بمقذوف ناري

المصدر: د ب أ

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صدر اليوم الاثنين حكم على مشجع لفريق هوفنهايم الألماني لكرة القدم، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، بالحبس لمدة ثلاثة أعوام، لإلقائه مقذوفا ناريا في مباراة بالدوري الالماني (بوندسليجا).

وأصيب ما يقرب من 12 شخصا، من بينهم العديد من الاطفال، عندما أطلق الرجل مقذوفا ناريا معينا، غير مصرح به في ألمانيا، خلال مباراة في أوجسبورج في نوفمبر الماضي.

وقال رئيس القضاة كريستوف كيرن إن الأمر لم يكن استخداما اعتياديا للألعاب النارية في ملعب ألماني. مشيرا إلى أن الأمر كان "حادث إنفجار هائل،جعل 26 الف شخصا في ملعب أوجسبورج يخشون من هجوم إرهابي.

وتوقفت المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1، جزئيا لمعالجة المصابين.

وكان المدعي العام في ألمانيا طالب بتوقيع عقوبة الحبس لمدة أربعة أعوام وعشرة أشهر على المتهم الرئيسي برمي مقذوفة نارية، خلال مباراة بالدوري الالماني لكرة القدم (بوندسليجا)، والتي شهدت إصابة 14 شخصا.

واعترف رجل البالغ من العمر 28 عاما بإلقاء مقذوفة نارية خلال مباراة أوجسبورج وهوفنهايم التي أقيمت يوم 11 نوفمبر الماضي، من مدرج جماهير الفريق الزائر تجاه الملعب. وسقطت المقذوفة بالقرب من الجماهير وتسببت في إصابة 14 شخصا من بينهم خمسة أطفال.

وخلال المحاكمة التي جرت في محكمة أوجسبورج الجزئية، اليوم الاثنين، قال المدعي العام إن الجريمة كنت "متهورة إلى حد كبير". وأصيب الاطفال ببساطة لان المتهم أراد جذب "أقصى قدر من الاهتمام" من خلال المقذوف الناري غير القانوني.

واعتذر المتهم عن تصرفه عدة مرات، وقال في نهاية المحاكمة :" كان هذا تصرفا غبيا".

وطالب محامي الدفاع بحبسه لمدة عامين فقط، مع إيقاف التنفيذ. وأوضح المحامي إن المتهم البالغ 28 عاما كان محتجزا بالفعل لأكثر من خمسة أشهر.

كما تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص آخرين بالمساعدة والتحريض على الجريمة وحكم عليهم بعقوبات حبس مع وقف التنفيذ.

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