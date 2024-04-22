كلوب يتمنى أن يقف الحظ مع ليفربول في صراع المنافسة على لقب الدوري

المصدر: د ب أ

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يتمنى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن يقف الحظ مع فريقه في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فاز الفريق على فولهام 3 / 1 وتصدره لجدول الترتيب مناصفة مع أرسنال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ليفربول استعاد توازنه بعد الخسارة أمام كريستال بالاس وتوديع بطولة الدوري الأوروبي أمام أتالانتا يوم الخميس الماضي، من خلال تسجيل ثلاثة أهداف أمس الأحد عن طريق تريبنت ألكسندر أنرولد، وريان جرافنبرخ، وديوجو جوتا.

اعترف كلوب أن صراع التتويج باللقب يشعره بالإثارة، خاصة وأن مانشستر سيتي وأرسنال، مثل ليفربول، بحاجة لأن يقف الحظ بجوارهم في هذه الفترة الصعبة.

ويتبقى لفريق ليفربول خمس مباريات على نهاية الدوري، ويبدأها بمباراة ديربي مدينة ليفربول أمام إيفرتون بعد غد الأربعاء، وقال كلوب :" ربما إذا استطعنا الحفاظ على الإثارة حتى النهاية، سيقف الحظ معنا. لا نعلم. يتعين علينا محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط بأي طريقة ممكنة."

وأضاف :"إنه موسم مثير بالنسبة لنا كلنا. الكل بحاجة للحظ في لحظات، الفرق الثلاثة المتنافسة على اللقب بحاجة له.لذلك، سيكون سباقا مثيرا وأنا سعيد أننا طرفا فيه، وهذا الجزء استمتع به للغاية".

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