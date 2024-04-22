نوتنجهام فورست يهاجم لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة من إيفرتون

المصدر: د ب أ

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هاجم نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، لجنة الحكام وذلك بعد عدم احتساب ثلاث ضربات جزاء لصالحه في المباراة التي خسرها الفريق صفر/2 أمام إيفرتون في بطولة الدوري، يوم الأحد.

وأبدى نوتنجهام غضبه من عدم احتساب ضربات جزاء لصالحه من جانب الحكم أنتوني تايلور، وذلك بسبب تدخلات على جيوفاني رينا وكالوم هودسون أودوي كان بطلها أشلي يونج لاعب إيفرتون، والذي كان محظوظا لعدم احتساب لمسة يد عليه بواسطة حكم الفيديو ستيوارت أتويل.

وبعد دقائق من صافرة النهاية، نشر النادي المهدد بالهبوط عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ثلاث قرارت ظالمة ثلاث ضربات جزاء لم تمنح، أنه أمر لا يمكننا تقبله".

وأضاف: "لقد حذرنا لجنة الحكام من أن حكم تقنية (فار) مشجع لفريق لوتون تاون، لكنهم لم يقوموا بتغييره، لقد تم اختبار صبرنا عدة مرات".

وتابع نوتنجهام : النادي سينظر الآن في الخيارات المطروحة لديه".

ويحتل نوتنجهام المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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