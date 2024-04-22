ديفيد مويس: أعيش مع ويستهام خيبة أمل غير مسبوقة

المصدر: د ب أ

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بدا ديفيد مويس مدرب ويستهام يونايتد محبطا بعد تعقد آمال فريقه في التأهل للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل بعد الخسارة الثقيلة أمام كريستال بالاس بنتيجة 2 / 5 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مويس عقب اللقاء "مستوانا في الشوط الأول كان سيئا، لا أعتقد أن الفريق وصل أدائه للحضيض بهذه الطريقة خلال السنوات الثلاث التي أمضيتها هنا".

وأضاف "الأداء في الشوط الأول غير مقبول، سواء على المستوى الدفاعي أو الطريقة التي بدأنا بها المباراة كما افتقدنا للترابط".

وتابع "لا يمكن الظهور بهذا المستوى في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، افتقدنا للتنافسية وأجد صعوبة في تفسير ذلك".

وواصل المدرب الاسكتلندي "أشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل الجماهير التي جاءت لمساندتنا، وأشعر أيضا بالحرج من التحدث نيابة عن الفريق والأداء الذي قدمناه، ولكنني المدرب".

وكرر ديفيد مويس "لم أعمل مع فريق ظهر بهذا المستوى طوال مسيرتي".

ورفع مويس راية التحدي رغم تعقد آمال فريقه في حجز مقعد أوروبي، قائلا "ربما لا تزال لدينا فرصة، والخسارة في مباراتين لا تعني أنه لم تعد لدينا فرصة، بل الفرصة قائمة وسنواصل المحاولة والمضي قدما".

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