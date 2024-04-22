غوارديولا: لاعبو سيتي يعدون أنفسهم للمهام المقبلة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعبي فريقه في حالة استرخاء لمدة يومين من أجل الاستعداد للمجهود البدني الكبير المطلوب منهم بسبب كثرة المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويسعى سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي وحاليا يحتل المركز الثالث بين فرق البطولة برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول وله مباراة مؤجلة.

وسيحل سيتي ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون الخميس المقبل.

وسيتي هو الفريق الوحيد بين الفرق الأربعة المنافسة بالدور قبل النهائي لكأس إنجلترا الذي خاض مباراة في منتصف الأسبوع وفاز 1-صفر على تشيلسي السبت الماضي في الكأس بينما غاب هدافه الأول إرلينج هالاند بسبب الإرهاق.

وانتقد غوارديولا كثرة المباريات وقلة الوقت الممنوح للاعبيه للتعافي وهو 72 ساعة فقط بعد مباراة فريقه التي خسرها الأربعاء الماضي بركلات الترجيح أمام ريال مدريد الاسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا عن لاعبيه "إنهم في الثلاجة لمدة يومين.

"ممنوع عليهم رؤية بعضهم البعض بل عليهم البقاء في المنزل مع أسرهم ومحاولة الحصول على الراحة...

"يومان للاستعداد لمواجهة برايتون و(نوتنجهام) فورست (الأحد المقبل)."

ونفى غوارديولا أي توجه لمقاطعة وسائل الإعلام بسبب عدم رضاه عن كثرة المباريات خلال هذه الفترة.

وقال المدرب الإسباني عن ذلك "دائما أتفاعل مع الإعلام لأنني أمثل هذه المؤسسة... دائما كنت أفعل ذلك ودائما سأفعل ذلك. لكن لو طلبوا المزيد فلا وقت لدي."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز