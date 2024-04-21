الترجي يهزم صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: د ب أ

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اكتفى فريق الترجي التونسي بالفوز على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1/صفر مساء السبت في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي يان ميديرو ساس في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ويلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل في بريتوريا.

ويصعد الفائز من هذه المباراة لنهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الفائز من الأهلي المصري ومازيمبي اللذين تعادلا بدون أهداف في وقت سابق اليوم السبت في الكونغو الديمقراطية.

نشط الترجي هجوميا في الدقائق الأولى سعيا لإدراك هدف مبكر في أول عشر دقائق لكن دون محاولات خطيرة على المرمى باستثناء كرة عرضية من أمين بن حميدة، أمسكها رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الذي خرج أيضا ليبعد محاولة أخرى أمام رودريجو رودريجيز بعد تمريرة من غيلان الشعلالي.

وكانت محاولات الفريق الجنوب أفريقي أكثر خطورة حيث سدد لوكاس ريبيرو في العارضة بالدقيقة 14 لكن الحكم أشار بوجود تسلل بينما سدد مارسيلو أليندي كرة أخرى فوق العارضة بالدقيقة 17.

وفي الدقيقة 37 سجل صن داونز هدفا بقدم ثيمبا زواني ولكن فرحة الضيوف لم تكتمل بسبب وقوع ثيمبينكوسي لورش الذي مرر الكرة في مصيدة التسلل.

واستفز هذا الهدف معنويات لاعبي الترجي وكاد الفريق التونسي أن يهز الشباك لكن تسديدة رودريجو رودريجيز ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 38 لترتد إلى حسام تقا الذي أكمل الكرة نحو الشباك ولكن مدافع صن داونز أبعدها ببراعة برأسه من على خط المرمى.

وبعدها بثلاث دقائق مرر رودريجو رودريجيز كرة إلى مواطنه البرازيلي يان ساس لينفرد بالمرمى ويسدد في شباك صن داونز ليحرز الهدف الأول للعملاق التونسي.

وبدأ الفريق الجنوب أفريقي الشوط الثاني بضغط هجومي قوي سعيا لتسجيل هدف في أول ربع ساعة حيث وصل إلى مرمى الترجي بثلاث محاولات خطيرة للثنائي لورش ولوكاس ريبيرو بينما تصدى أمان الله ممفيش حارس الترجي لكرة ثيمبا زواني في الدقيقة 59.

كما أسرع رولاني موكوينا مدرب صن داونز بتنشيط مفاتيحه الهجومية بإشراك الرباعي بيتر شالوليلي ونيو ماييما وثابيلو ماسيكو وثابيلو مورينا من على مقاعد البدلاء.

ورد ميجيل كاردوسو مدرب الترجي بإشراك خمسة بدلاء في الشوط الثاني وهم أسامة بوقرة ورائد بوشنيبة ومحمد علي بن حمودة وزكريا العايب وأونوتشي أوجبيلو.

واصل صن داونز سيطرته ومساعيه الهجومية حيث سدد مدافعه موتوبي مفالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أمان الله مميش حارس الترجي من المقص الأيسر في الدقيقة 85.

وامتد اللقاء لأكثر من سبع دقائق وقت بدل ضائع، صمد خلالها الترجي أمام ضيفه ليحقق الفريق التونسي فوزا ثمينا على ملعبه ووسط جماهيره يعزز من آماله قبل لقاء الإياب في جنوب أفريقيا.



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