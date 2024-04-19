ناجلسمان مستمر في قيادة منتخب ألمانيا حتى 2026

المصدر: د ب أ

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يستمر يوليان ناجلسمان على رأس القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا حتى نهائيات كأس العالم عام 2026، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتم تعيين ناجلسمان /36 عاما/ مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني السابق، في الخريف الماضي خلفا لهانزي فليك بعقد يمتد حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف.

وقاد المدرب الشاب المنتخب الألماني لتحقيق انتصارين رائعين على منتخبي فرنسا وهولندا وديا الشهر الماضي، ليعيد بعضا من البريق للفريق الذي عانى من النتائج المهتزة في الأعوام الماضية.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم عن رغبته في استمرار ناجلسمان مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا بعد بطولة أمم أوروبا.

وتحدث ناجلسمان عن "قرار نابع من القلب" في بيان للاتحاد الألماني لكرة القدم، كما أنهى بهذا القرار التكهنات بإمكانية عودته لبايرن في الصيف بعد رحيل خليفته توماس توخيل، الذي يتولى تدريب الفريق البافاري حاليا.

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