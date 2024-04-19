أرسنال وليفربول يبحثان تضميد الجراح وانتزاع قمة الدوري الإنجليزي مؤقتا في غياب مانشستر سيتي

المصدر: د ب أ

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في ظل انشغال مانشستر سيتي بخوض منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس إنجلترا هذا الأسبوع، يتطلع أرسنال وليفربول للانقضاض على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولو بصورة مؤقتة.

واعتلى مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين أمام أرسنال وليفربول، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، قبل لعب الفرق الثلاثة مبارياتهما الستة الأخيرة بالمسابقة هذا الموسم.

وبينما تأجل لقاء مانشستر سيتي مع مضيفه توتنهام هوتسبير، بسبب خوض الفريق السماوي لقائه ضد تشيلسي غدا السبت في المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، يحل أرسنال ضيفا على وولفرهامبتون في اليوم ذاته بالمرحلة الـ34 لبطولة الدوري، التي تشهد أيضا مواجهة ليست بالسهلة لليفربول أمام مضيفه فولهام بعد غد الأحد.

وكانت الفرق الثلاثة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي ودعت البطولات القارية مؤخرا في غضون 24 ساعة فقط، حيث خرج مانشستر سيتي وأرسنال من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني على الترتيب أول أمس الأربعاء، كما انتهى مشوار ليفربول بمسابقة الدوري الأوروبي من نفس الدور على يد أتالانتا الإيطالي أمس الخميس.

ويأمل أرسنال وليفربول في استعادة الثقة من جديد خلال المرحلة المقبلة ببطولة الدوري، بعد خيبة الأمل التي لحقت بهما في المسابقة المحلية أيضا، عقب خسارتهما على ملعبيهما أمام أستون فيلا وكريستال بالاس على الترتيب في المرحلة الماضية للبطولة.

وخسر أرسنال صفر / 2 أمام ضيفه أستون فيلا يوم الأحد الماضي في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، فيما انهزم ليفربول صفر / 1 أمام ضيفه كريستال بالاس في ذات اليوم بالمسابقة.

ورغم ذلك، يرغب الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، في إنهاء الموسم الحالي بشكل جيد، بعد الخروج من دوري الأبطال، حيث قال عقب الخسارة صفر / 1 أمام بايرن في إياب دور الثمانية للبطولة القارية أول أمس "بالتأكيد لن يرحل الألم الليلة، ولكن يمكنني التأكيد لكم أن بحلول الغد سنكون في كامل تركيزنا لمواجهة وولفرهامبتون، والجميع سيكون متحفزا".

أكد أرتيتا "مازال أمامنا أشياء نلعب لأجلها وهي أشياء جيدة. قلت من قبل حان الوقت لنقف بجانب هؤلاء اللاعبين".

وأردف :"من السهل أن نقف خلفهم ونثني عليهم ونتحدث عن أمور جميلة، عندما حققنا 10 انتصارات متتالية وتعادلا. حان الوقت الآن لنقف خلفهم وندعمهم".

ولن تكون مهمة أرسنال بالسهلة أمام وولفرهامبتون، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة، الذي يسعى لاستغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له من أجل العودة لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المراحل الأربع الأخيرة.

وحصل وولفرهامبتون على نقطتين فقط في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، لكنه يطمح لإنهاء سلسلة هزائمه أمام أرسنال، الذي فاز في مبارياتهما الخمس الأخيرة بالدوري، والتي كان آخرها في لقاء الفريقين بالدور الأول للبطولة هذا الموسم على ملعب (الإمارات) في ديسمبر الماضي.

ولم يحقق وولفرهامبتون أي فوز على أرسنال على ملعب (مولينيو)، الذي يستضيف اللقاء القادم بينهما، منذ أبريل عام 2019، كما لم يسبق له الانتصار على الفريق اللندني في الدوري بشكل عام منذ نوفمبر 2020، عندما تغلب عليه 2 / 1 في ملعب (الإمارات)، معقل الفريق الملقب بـ(المدفعجية).

من جانبه، يتعين على ليفربول حصد النقاط الثلاث على ملعب منافسه فولهام، الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة، عندما يلتقي معه في لندن.

ويهدف ليفربول لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة منذ فوزه 3 / 1 على ضيفه شيفيلد يونايتد في الرابع من أبريل الجاري، وذلك عقب تعادله مع مانشستر يونايتد وخسارته أمام كريستال بالاس في مباراتيه الأخيرتين.

ويرغب الجناح الدولي المصري محمد صلاح في استعادة حاسته التهديفية بالبطولة، بعدما غاب عن هز الشباك في اللقاء الماضي لليفربول بالمسابقة، ليتراجع للمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا.

ويبتعد (الفرعون المصري)، الساعي للحصول للمرة الرابعة على جائزة (الحذاء الذهبي) التي يتم منحها كل موسم لهداف البطولة، بفارق 3 أهداف خلف النرويجي إرلينج هالاند والإنجليزي الشاب كول بالمير، لاعبي مانشستر سيتي وتشيلسي على التوالي، اللذين يتقاسمان صدارة قائمة الهدافين حاليا.

ويأمل صلاح في العودة لزيارة مرمى فولهام، بعدما صام عن التسجيل في مباراة الفريقين الماضية بالبطولة، التي انتهت بفوز ليفربول 4 / 3 على ملعب (آنفيلد)، علما بأنه غاب عن فريقه في مباراتيه ضد منافسه اللندني بالدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة هذا الموسم، بسبب تواجده مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار آنذاك.

وبصفة عامة، خاض صلاح 7 لقاءات ضد فولهام بمختلف المسابقات حتى الآن، حيث أحرز خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة لزملائه.

وكان صلاح تواجد في القائمة الأساسية لليفربول أمام أتالانتا أمس بالدوري الأوروبي، حيث أحرز هدف ناديه الوحيد من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز الفريق 1 / صفر، لكن هذا الانتصار لم يكن كافيا لصعوده للمربع الذهبي في المسابقة، بعدما خسر صفر / 3 ذهابا على ملعبه أمام الفريق الإيطالي الأسبوع الماضي.

في المقابل، يتطلع فولهام للبناء على فوزه 2 / صفر على مضيفه ويستهام يونايتد في مباراته الأخيرة بالبطولة يوم الأحد الماضي، لينهي به سلسلة عدم الفوز التي استمرت في لقاءاته الثلاثة السابقة بالبطولة، التي شهدت حصوله على نقطة وحيدة فقط.

ويبحث فولهام عن تحقيق انتصاره الأول على ليفربول بملعب (كرافين كوتاج)، الذي يستضيف مواجهتهما القادمة، منذ كانون الأول/ديسمبر 2011، فيما تغلب لآخر مرة على فريق المدرب الألماني يورجن كلوب بوجه عام في مارس 2021 على ملعب آنفيلد، معقل الفريق الأحمر.

ويسعى أستون فيلا للاستفادة من قوة الدفع التي حصل عليها عقب فوزه على أرسنال، حينما يستضيف بورنموث، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة، بعد غد.

ويطمع أستون فيلا في الاحتفاظ بالمركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، حيث يمتلك 63 نقطة حاليا بفارق 3 نقاط أمام توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة بخلاف لقائه مع مانشستر سيتي.

وتفتتح مباريات المرحلة غدا بلقاء شيفيلد يونايتد مع ضيفه بيرنلي، ولوتون تاون مع ضيفه برينتفورد، بينما يلتقي بعد غد إيفرتون مع نوتينجهام فورست، وكريستال بالاس مع ويستهام، الذي ودع أيضا الدوري الأوروبي على يد باير ليفركوزن الألماني أمس.

وتأجلت مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه نيوكاسل، بسبب مشاركة فريق (الشياطين الحمر) بالدور قبل النهائي لكأس إنجلترا، حيث يلعب أمام كوفنتري سيتي بعد غد، كما تأجل لقاء تشيلسي مع مضيفه برايتون.

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