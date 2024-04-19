مرسيليا يقصي بنفيكا بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

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تغلب أولمبيك مرسيليا بركلات الترجيح على ضيفه بنفيكا اليوم الخميس ليتأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما سجل فارس مومبانيا هدفا في الشوط الثاني ليجعل النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب 2-2.

وأهدر أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا ركلة الترجيح الأولى إذ سدد في القائم وتصدى حارس المرمى باو لوبيز لتسديدة أنطونيو سيلفا ليقود مرسيليا للفوز بعدما سجل لاعبوه أول أربع ركلات.

وأحرز صاحب الأرض هدف المباراة الوحيد قبل 11 دقيقة على نهاية المباراة من ضربة رأس لعبها مومبانيا من مسافة قريبة مستغلا عرضية بيير-إيمريك أوباميانج من الجهة اليسرى.

ويلعب الفريق الفرنسي في قبل النهائي أمام أتلانتا الذي تأهل إلى هذا الدور بفوزه على ليفربول في مجموع اللقاءين 3-1 بعد خسارته إيابا 1-صفر.

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