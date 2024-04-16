توخيل مدرب بايرن: الخبرة مهمة لكن علينا أن نقدم كل ما لدينا للفوز على أرسنال

المصدر: رويترز

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قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ قبل مباراة غدا الأربعاء إن فريقه يتفوق قليلا على أرسنال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نظرا لتاريخه الكبير في المسابقة لكن لا يزال يتعين عليه أن يكون في أفضل حالاته لتحقيق الفوز.

ولم يتجاوز بايرن دور الثمانية منذ فوزه بلقبه السادس في دوري الأبطال عام 2020، بينما لم يحقق أرسنال اللقب بعد.

ومع انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 2-2، سيكون الضغط على فريق المدرب توخيل في ملعب أليانز أرينا، خاصة أن أوروبا هي فرصته الوحيدة للتعويض بعدما خسر لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الثلاثاء "لدينا أفضلية طفيفة بالنظر إلى خبرتنا في هذه المسابقة.

"لكن لتحويلها إلى مزية حقيقية، نحتاج أيضا إلى تقديم أداء قوي. نحن مستعدون لتقديم كل ما لدينا.

"سنحتاج لتقديم كل شيء مرة أخرى. سنحتاج إلى الشغف ونفس الانضباط الخططي مثل مباراة الذهاب. نريد حقا الفوز بهذه المباراة. سيكون من المهم للغاية أن يأتي كل مشجع لدعمنا وتحفيزنا.

"إنهم يلعبون كرة قدم جذابة للغاية على أعلى مستوى.

"قدمنا أداء جيدا في مباراة الذهاب، لكننا وصلنا إلى منتصف الطريق فقط. نحتاج لتقديم كل شيء مرة أخرى ونأمل أن يمنحنا اللعب على أرضنا الدعم الذي نحتاجه".

وكان هاري كين مهاجم بايرن، الذي سجل 39 هدفا في كافة المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق، مصمما على إبقاء الجماهير تحلم بختام الموسم بطريقة مميزة.

وقال كين "كان موسما مخيبا في الدوري. التقدير والتهاني لباير ليفركوزن على ما حققه.

"نحن صادقون ومنفتحون ونقول أننا لم نحقق المستويات التي نريدها. قدمنا أداء أفضل في دوري أبطال أوروبا.

"لدينا فرصة كبيرة غدا لإبقاء آمالنا حية هذا الموسم وإبقاء بعض الأمل لدى الجماهير بأننا قادرون على تحقيق شيء مميز".

ووصل قائد منتخب إنجلترا إلى نهائي المسابقة خلال فترة وجوده مع توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019، وخسر 2-صفر أمام ليفربول.

وقال كين إن الرغبة في التغلب على عقبة النهائي لا تزال قائمة.

وأضاف "عندما تصل إلى النهائي ولا تلامس اللقب، فسيكون هناك دائما نار مشتعلة بداخلك للعودة إلى هناك والتقدم خطوة أخرى إلى الأمام".

وأضاف "لدينا فرصة تبدأ بمباراة كبيرة غدا، وبعد ذلك، إذا تأهلنا، سيتبقى لدينا مباراتان فقط قبل (خوض مباراة النهائي) في ملعب ويمبلي.

"إنه هدف بعيد المنال في الوقت الحالي، ويمكنني فقط محاولة تقديم أفضل أداء لي، وبخطوة بخطوة يمكننا تحقيق أهدافنا"

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