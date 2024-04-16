بالمر يشكر تشيلسي على منحه الفرصة للتألق في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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يشعر كول بالمر، لاعب فريق تشيلسي، بالامتنان للفرصة التي منحها له فريقه للانضمام لصفوفه، وذلك عقب تسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك)، في فوز الفريق اللندني 6 / صفر على ضيفه إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونصب بالمر، خريج أكاديمية فريق مانشستر سيتي الذي انضم لتشيلسي الصيف الماضي، نفسه بطلا للقاء، الذي جرى أمس الاثنين على ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن.

وافتتح بالمر التسجيل بهدف رائع، قبل أن يحرز هدفا آخر من ضربة رأس، ثم سجل ثالث أهدافه بعدما استفاد من خطأ ارتكبه جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، ثم اختتم أهدافه من خلال ركلة جزاء.

وتعتبر هذه هي الثلاثية الثانية على التوالي لبالمر على ملعب تشيلسي، بعد أهدافه الثلاثة في مرمى مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بالمر للموقع الألكتروني الرسمي لتشيلسي: "اتخاذ قرار القدوم إلى هنا كان قرارا كبيرا بالنسبة لي ولعائلتي، لكنني أردت فقط أن ألعب كرة القدم. أنا ممتن لتشيلسي على هذه الفرصة وأنا أشعر بالبهجة".

أضاف اللاعب الشاب في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد بدأنا بشكل جيد وسجلنا ثلاثية. أعتقد أن الفريق كان بحاجة لذلك بعد يوم الأحد الماضي (التعادل مع شيفيلد يونايتد) وبعض المباريات السابقة التي قدمناها. لقد قمنا بعمل جيد الليلة. كانت مباراة رائعة بالنسبة لي وللفريق".

وأظهر بالمر مهارة رائعة في هدفه الأول بعد أن تجاوز جاراد برانثويت، حيث تلقى تمريرة من زميله نيكولاس جاكسون قبل أن يسدد تصويبة لولبية مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى السفلية.

أضاف بالمر /21 عاما/ "أعتقد أن الهدف الأول هو المفضل بالنسبة لي في هذا اللقاء".

وأوضح "باعتبارك مهاجم، فأنت تريد دائما مساعدة الفريق بالأهداف والتمريرات الحاسمة، لكن تركيزي الأساسي كان اللعب بشكل جيد ومحاولة الوصول إلى المناطق الهامة في الملعب لتسجيل الأهداف".

من جانبه، أثنى الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتشيلسي، بأداء بالمر، الذي يتقاسم الآن صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 20 هدفا لكل منهما.

وصرح بوتشيتينو "لا أحكم على اللاعب عندما نتعاقد معه، لكني توقعت الأفضل. هذا لا يفاجئنا، إنه لاعب لديه القدرة على تسجيل الأهداف عندما كان يلعب في مانشستر سيتي. كانت لديه القدرة على التسجيل بسهولة".

وأشار "إنه يتصرف كأفضل هداف وأعتقد أن هذا أمر رائع بالنسبة للفريق وله".

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