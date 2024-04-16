بوكيتينو مدرب تشيلسي غاضب من لاعبيه بسبب شجار على تنفيذ ركلة جزاء

المصدر: رويترز

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كان ينبغي على ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي أن يكون سعيدا بعد فوز فريقه الساحق 6-صفر على إيفرتون أمس الاثنين، لكن بدلا من الاحتفال برباعية كول بالمر وأدائه الرائع شعر بالغضب من شجار لاعبيه على أرض الملعب.

وتقدم تشيلسي 4-صفر بعد ثلاثية بالمر في الشوط الأول وهدف نيكولاس جاكسون عندما حصل الفريق على ركلة جزاء إثر عرقلة نوني مادويكي في المباراة التي أقيمت الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج.

ودخل جاكسون ومادويكي في شجار على الكرة بينما كان ينتظر الحكم قرار تقنية الفيديو، فيما كان بالمر المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء يقف بجانبهما في حيرة من أمره.

وفي النهاية اضطر القائد كونور جالاجر للتدخل وإبعاد الثنائي ومنح الكرة إلى بالمر الذي نفذ الركلة بنجاح ليسجل تاسع أهدافه من تسع ركلات جزاء في الدوري.

وقال بوكيتينو للصحفيين "اللاعبون يعرفون أن بالمر صاحب الترتيب الأول في تنفيذ ركلات الجزاء. أنا منزعج للغاية من الموقف والصورة التي أرسلناها إلى كل دولة تشاهدنا - أريد الاعتذار.

"لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة، ومن العار الحديث عن ذلك بعد هذه المباراة التي لا تصدق. يحتاج اللاعبون إلى إظهار تعطشهم للتسجيل ولكن ليس بهذا الموقف. لن أقبل هذا مرة أخرى. أعد بذلك".

وأشاد المدرب الأرجنتيني بجالاجر لتدخله وتركه اللاعبين في موقف لا يحسدون عليه.

وقال "في بعض الأحيان بالنسبة للاعبين الشبان، تكون الأمور الشخصية أهم من الفريق لكنهم بحاجة إلى معرفة أنهم يحتاجون للأداء من أجل الفريق والتعلم بسرعة.

"هذه هي الأشياء التي نأخذها في الاعتبار للموسم المقبل. إذا لم يتعلموا، فنعم، سنتخذ بعض القرارات. عندما تسألني عن سبب عدم ثبات المستوى أو عدم أدائنا في بعض الأحيان، فذلك بسبب المعايير وهم بحاجة إلى التعلم بسرعة لأن متطلبات البطولة عالية للغاية".

وعندما تطرق في النهاية إلى أداء بالمر، بدا أن المدرب الأرجنتيني يشعر أن ليلة وموسم لاعب الوسط مذهلين كما كان متوقعا تقريبا.

وقال عن بالمر، الذي تساوى في رصيد الأهداف مع إرلينج هالاند في صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 20 هدفا لكل منهما، "لقد كان لاعبا يتمتع دائما بالقدرة على تسجيل الأهداف عندما كان في مانشستر سيتي، لكني أعتقد أن الطريقة التي تأقلم بها رائعة.

"إنه مذهل بالنسبة للفريق وله ويثبت أن النادي اتخذ القرار الصحيح بالتعاقد معه. بشكل عام أنا سعيد بالأداء. لقد أظهرنا أسلوبا مختلفا عما كنا عليه أمام شيفيلد يونايتد، لقد تحسننا في مجالات مختلفة وكانت المباراة مثالية".

وتعادل تشيلسي مع مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 2-2 يوم الأحد الماضي بعد أن تلقت شباكه هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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