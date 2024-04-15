إيفرتون يستأنف ضد خصم نقطتين من رصيده بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين إن إيفرتون تقدم باستئناف ضد خصم نقطتين من رصيده فيما يتعلق بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واُتهم النادي في يناير كانون الثاني الماضي بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سجلاته المالية لفترة تبدأ في 2019-2020 وتنتهي في 2022-2023.

وتعرض إيفرتون لخصم نقطتين من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر، وهو ثاني خصم للنقاط هذا الموسم، مما يعني تراجعه للمركز 16 في الترتيب.

كما تم خصم عشر نقاط من نادي مرسيسايد في نوفمبر تشرين الثاني بعد اعترافه بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة لفترة التقييم المنتهية في موسم 2021-2022 رغم تخفيض الخصم إلى ست نقاط عند الاستئناف في فبراير.

واتصلت رويترز بإيفرتون للتعليق.

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