روما يعلن آخر تطورات لاعبه نديكا بعد سقوطه داخل الملعب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد إن مدافعه إيفان نديكا يشعر بتحسن بعد سقوطه على أرضية الملعب في الشوط الثاني من مواجهة مضيفه أودينيزي وخروجه محمولا على محفة قبل إلغاء اللقاء.

وكانت النتيجة التعادل 1-1 عندما انهار قلب الدفاع القادم من ساحل العاج على أرض الملعب وسقط على ظهره قبل 18 دقيقة من النهاية.

وكان نديكا واعيا لكنه اشتكى من الألم ووضع يده اليمنى على صدره وتوجه أفراد الطاقم الطبي له.

وبعدها خرج من الملعب على محفة، وقد أشار بإبهامه لأعلى.

وذكر نادي روما عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "بعد الحالة الطبية الطارئة التي تعرض لها إيفان نديكا على الملعب، ألغيت المباراة بين أودينيزي وروما.

"اللاعب في كامل وعيه، وقد تم نقله إلى المستشفى للمزيد من الفحوص".

وبعد توقف لفترة طويلة، تقرر إلغاء المباراة وغادر اللاعبون الملعب.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الفحوص التي خضع لها نديكا في المستشفى استبعدت تعرضه لأزمة قلبية، وسيقضي اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، الليلة في المستشفى تحت الملاحظة.

وقال النادي عبر منصة (إكس) "ذهب الفريق لزيارة نديكا في المستشفى. إيفان تحسن وفي حالة معنوية جيدة.

"سيظل في المستشفى تحت الملاحظة. فلتتحل بالقوة يا إيفان!"

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