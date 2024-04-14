ليفركوزن يكتسح بريمن بخماسية ويتوج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

المصدر: د ب أ

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توج فريق باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، اليوم الأحد.وحسم ليفركوزن اللقب التاريخي لصالحه قبل خمس جولات من انتهاء المسابقة بالفوز على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 5/صفر، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ويدين بطل الدوري الألماني هذا الموسم بانتصاره لنجميه النيجيري فيكتور بونيفيس والألماني فلوريان فيرتز الذي شارك بديلا مع بداية الشوط الثاني.

وسجل بونيفيس الهدف الأول في الدقيقة 25 من ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ومرر بونيفيس كرة إلى زميله السويسري جرانيت تشاكا الذي سدد بقوة في الزاوية اليمنى ليسجل الهدف الثاني لباير ليفركوزن في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 68 أحرز فلوريان فيرتز الهدف الثالث بتسديدة صاروخية ليكافئ مدربه تشابي ألونسو على الدفع به من على مقاعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني.

وأضاف فيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 83 بعدما انفرد بمرمى فيردر بريمن من منتصف الملعب قبل أن يسدد في الزاوية اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لتنزل الجماهير إلى أرض الملعب احتفالا الهدف.

وأكمل فلوريان فيرتز الهاتريك بهدف خامس في الدقيقة 90 لتنزل الجماهير مجددا إلى أرض الملعب وتنتشر قوات الأمن مما دفع الحكم لإطلاق صافرة النهاية معلنا عن فوز عريض للبطل.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في القمة، ويتساوى خلفه بايرن ميونخ وشتوتجارت برصيد 63 نقطة في المركزين الثاني والثالث.

في المقابل تجمد رصيد فيردر بريمن عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر بعد خسارته رقم 14 في بطولة الدوري منذ بداية الموسم الجاري.

وبخلاف التتويج التاريخي فقد واصل الفريق الألماني مسيرته الإعجازية بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 43 مباراة متتالية بجميع المسابقات المحلية والقارية على مدار الموسم الجاري.

وضمن الفريق الألماني القطعة الأولى في مساعيه نحو التتويج بثلاثية تاريخية، حيث اقترب أيضا من التأهل لقبل نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على وستهام يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2/صفر.

ويحل ليفركوزن ضيفا على الفريق الإنجليزي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات إياب دور الثمانية.

ويستعد الفريق الألماني لتتويج محلي جديد عندما يلعب ضد كايزر سلاوترن في نهائي بطولة كأس ألمانيا، والتي ستقام يوم 25 مايو المقبل.

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