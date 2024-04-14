المغربي الدولي النصيري يقود إشبيلية لفوز مثير بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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قاد المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري فريقه إشبيلية لفوز مثير على ملعب مضيفه لاس بالماس 2 /صفر اليوم الأحد، بالمرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض لاس بالماس لصدمة مبكرة تمثلت في طرد لاعبه ساؤول باسيليو كوكو نتيجة مخالفة ضد نيمانيا جوديل.

واستغل إشبيلية النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وتقدم النصيري بهدف للفريق الأندلسي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أكد البلجيكي دودي لوكيباكيو فوز إشبيلية بتسجيله الهدف الثاني.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 34 نقطة ليتقدم للمركز الثالث عشر بفارق ثلاث نقاط خلف لاس بالماس صاحب المركز الثاني عشر.

وسجل إشبيلية الانتصار الثاني على التوالي في الوقت الذي خسر فيه لاس بالماس للمرة الرابعة على التوالي، كما لم يعرف الفريق طعم الفوز في أخر سبع مباريات.

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