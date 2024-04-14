اتحاد جدة السعودي يطلب التعاقد مع دي بروين

المصدر: د ب أ

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طلب نادي اتحاد جدة السعودي من برنامج الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي لكرة القدم التعاقد مع النجم العالمي كيفين دي بروين، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ صحيفة "الرياضية" السعودية ، بدأ النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، عقد اجتماعات مع أندية روشن لمعرفة الأسماء التي ترغب في التعاقد معها الموسم المقبل.

وينتهي عقد دي بروين، بطل الثلاثية التاريخية مع سيتي العام الماضي، في يونيو 2025، ولم يجدد النجم البلجيكي عقده حتى هذه اللحظة مع فريقه.

وطبقًا للمصادر ذاتها، يتوقف قدوم قائد منتخب بلجيكا إلى السعودية على موافقته الرسمية على اللعب في "روشن"، والانضمام إلى كوكبة النجوم العالميين الذين يلعبون في البلاد، يتقدمهم الأسطورة كريستيانو رونالدو مع النصر.

وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أكدت في فبراير الماضي، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يستعد لتلقي عروض ضخمة من أندية سعودية، الصيف المقبل، من أجل ضم النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية الأربعة هي الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي.

وتحدثت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، عن اجتماعٍ، خلال ديسمبر الماضي في جدة، بين النجم العالمي والنيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، شرح الأخير فيه المشروع الكروي السعودي، وعادّةً ما تكون تلك هي أولى إشارات التفاوض من أجل جلب دي بروين، أبرز لاعبي "سيتي"، إلى ملاعب "روشن"، لافتةً إلى علاقةٍ جيدةٍ، تربط بين اللاعب والمدير الرياضي، تكوًّنت قبل أكثر من عشرة أعوامٍ عندما كان البلجيكي جزءًا من قائمة فريق تشيلسي الإنجليزي، والثاني مسؤولًا كرويًّا رفيعًا داخل النادي اللندني.

يشار إلى أن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، ذكر في تصريحاتٍ إعلاميةٍ سابقةٍ، أن الاتحاد طلب التعاقد مع دي بروين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى جانب لاعبين آخرين، ولم يحدث ذلك.

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