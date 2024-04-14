كوفاسيتش : المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ستكون بمثابة اختبار على قدرة التحمل

المصدر: د ب أ

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أكد ماركو كوفاسيتش، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون بمثابة اختبار على قدرة التحمل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي، حامل اللقب، يواصل الضغط على منافسيه أرسنال وليفربول، بعد فوزه الكبير 5 / 1 على فريق لوتون تاون، الذي يصارع الهبوط، أمس السبت.

وتتبقى ست مباريات فقط لمانشستر سيتي لإنهاء الموسم.

وقال كوفاسيتش، الذي سجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي :" إنه أمر مذهل، وممتع. ثلاثة فرق مذهلة يقومون بعمل رائع".

وأضاف :"ستكون الأمور صعبة حتى نهاية الموسم، دعونا نرى من سيمتلك أقوى قدرة تحمل حتى النهاية".

وأردف :"كان من المهم أن نبقي الضغط عليهما، ولكننا نركز على أنفسنا، وأن نفوز بمبارياتنا وبعد ذلك سنرى في النهاية ما سيحدث".

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