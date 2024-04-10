فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية حول مباراة باريس وبرشلونة بعد تهديد إرهابي

المصدر: د ب أ

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عززت فرنسا الإجراءات الأمنية على خلفية مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، بنشر ألف فرد من قوات الشرطة في أعقاب تهديد إرهابي.

وتقام مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع بعد تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية/داعش/ وفقا لوسائل إعلامية تابعة لـ "داعش".

ونقلت صحيفة (لو باريزيان) عن مصادر بالشرطة الفرنسية إنه سيتم نشر وحدات وتسيير دوريات شرطة إضافية متنقلة، استعدادا للمباراة التي ستقام على ملعب حديقة الأمراء.

وأضافت أيضا أن شرطة مكافحة الشغب ستتواجد حول محيط الملعب مع استخدام طائرات مسيرة وغيرها من الأساليب التكنولوجية لتأمين المباراة.

وذكرت صحيفة (لو فيجارو) أن ألف ضابط شرطة سيكونون في الخدمة خلال المباراة، بينما قالت متحدثة باسم الحكومة أنه لا يوجد تهديد مباشر يستهدف هذه المباراة.

ورفعت فرنسا حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى بعد هجوم إرهابي على حفل موسيقي في العاصمة الروسية موسكو الشهر الماضي.

وأعلن داعش المسؤولية عن الهجوم.

وبدا أن ملعب فرنسا الدولي كان أحد الأماكن المستهدفة لهجمات منسقة شنها داعش في باريس قبل تسع سنوات، وأسفرت عن وفاة 130 شخصا.

وفجر انتحاريون متفجرات خارج حدود الملعب بعد فشلهم في الدخول أثناء مباراة ودية بين منتخبي فرنسا وألمانيا.

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