اقتراب تتويج ليفركوزن بالدوري الألماني يثير أزمة توزيع إيرادات البث

المصدر: د ب أ

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أعلن تحالف المشجعين الألمان أنه سيعترف بإنجاز فريق باير ليفركوزن، الذي يقترب من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، لكنه أكد أن ذلك سيترك "طعما مريرا".

وبات ليفركوزن على مشارف التتويج بلقب بوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه وإنهاء هيمنة بايرن ميونخ على البطولة، التي استمرت طوال المواسم الـ11 الماضية، في ظل تربعه على قمة ترتيب المسابقة بفارق 16 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الفريق البافاري، مع تبقي 6 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

وقال التحالف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عندما سئل أعضاؤه عن آرائهم بشأن اللقب المحتمل لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو "لقد قدم باير ليفركوزن موسما رائعا. ومن الصواب أن نعترف بهذا الإنجاز".

وبإمكان ليفركوزن حسم لقب بوندسليجا رسميا لصالحه، حال فوزه على ضيفه فيردر بريمن يوم الأحد القادم، دون انتظار نتائج باقي منافسيه بالمسابقة.

ورغم ذلك، كشف التحالف أن المشجعين المحايدين سيشعرون "بطعم مرير" بسبب "الظروف المالية المقابلة، والتي تختلف هيكليا في ليفركوزن بسبب إستثنائه من لائحة 50 + 1".

وتنص تلك اللائحة على لا يمكن لأي ناد أن يتنافس على صعيد بوندسليجا إذا ما تواجد فيه مستثمرون يمتلكون أكثر من 50% من أسهم النادي، لكن ليفركوزن (المملوك لشركة باير للأدوية) وكذلك نادي فولفسبورج (المملوك لشركة فولكس فاجن لصناعة السيارات) يتمتعان باستثناء من تلك اللائحة، في حين أعلن نادي لايبزج أنه ليس مملوكا بشكل مباشر لشركة ريد بول لمشروبات الطاقة.

وطالب التحالف بإلغاء هذه الإعفاءات. كما انتقد الفارق الكبير في النقاط الذي يفصل بين ليفركوزن وفريقي بايرن وشتوتجارت، صاحبي المركزين الثاني والثالث في ترتيب الدوري الألماني حاليا.

وذكر التحالف " فارق 16 نقطة الذي يفصل ليفركوزن عن بايرن وشتوتجارت، صاحبي المركزين الثاني والثالث والفارق الكبير في النقاط بين ليفركوزن، وابتعاده بفارق 23 نقطة أمام لايبزج وبوروسيا دورتموند، اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس يظهر مدى اتساع الفجوة في الأداء بين الأندية".

وشدد التحالف في ختام تصريحاته "سيعكس جدول ترتيب البطولة مجددا مدى انهيار المنافسة في الدوري الألماني. ينبغي تنظيم توزيع إيرادات البث بطريقة تنافسية".

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