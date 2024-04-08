توخيل لن يرحل عن تدريب بايرن ميونخ إلا في نهاية الموسم

المصدر: د ب أ

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أكد ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني للشؤون الرياضية اليوم الاثنين أن المدرب توماس توخيل سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم رغم استمرار تراجع النتائج.

وخسر بايرن ميونخ بشكل عملي الصراع على لقب البوندسليجا لصالح باير ليفركوزن، بعد خسارتين متتاليتين أمام بوروسيا دورتموند وهايدنهايم.

وستكون الفرصة الأخيرة أمام بايرن ميونخ لحصد لقب هذا الموسم من خلال دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي غدا الثلاثاء مع مضيفه ارسنال الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية، على أن تقام مباراة الإياب في ميونخ الأسبوع المقبل.

وأعلن بايرن قبل عدة أسابيع أنه سينهي التعاقد مع توخيل في نهاية الموسم بالتراضي بين الطرفين، لكن إبيرل كرر التأكيد قبل السفر إلى لندن، على أنه لن يكون هناك رحيل مبكر للمدرب.

وأوضح إبيرل اليوم الاثنين "لا أعرف ما الذي من المفترض أن يحدث حال عدم تواجده حتى نهاية الموسم".

وبشأن العلاقة بين المدرب والفريق والنادي، قال إبيرل "لو كان قد شيء قد تحطم، لكان علينا التفكير في الأمر".

وأوضح إبيرل أنه لم يكن لديه مثل هذا الانطباع خلال الأسابيع الخمسة التي تلت توليه المنصب.

وشدد على أن توخيل في قمة التركيز ويعمل بذهن صاف قبل مواجهة ارسنال، مضيفا "نحن جميعا في مركب واحد".

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