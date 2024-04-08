اتحاد العاصمة ينتفض ليبلغ نصف نهائي الكونفدرالية.. والزمالك يتخطي فيوتشر

المصدر: رويترز

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قاد عبد الله كانو بهدفيه، اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب للفوز 2-صفر على ضيفه ريفرز النيجيري والتأهل لقبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد خسارته 1-صفر ذهاباً.

وانتظر صاحب الأرض حتى الدقيقة 37 ليهز الشباك عن طريق كانو بعد تمريرة من نبيل لعمارة.

وسجل المهاجم المالي هدف حسم الصعود في الدقيقة 74 بعد تمريرة بضربة رأس من كريستيان أتيبا.

ويلعب اتحاد العاصمة في قبل النهائي مع الفائز من نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي.

الزمالك يتجنب مفاجآت فيوتشر

من جهته، تأهل الزمالك المصري إلى قبل النهائي بتعادله 1-1 مع ضيفه ومنافسه المحلي مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية اليوم ليستفيد من تفوقه 2-1 في الذهاب.

وسيلتقي الزمالك، بطل نسخة 2019، مع دريمز الغاني الذي تعادل 1-1 مع ستاد مالي في وقت سابق اليوم مستفيدا من فوزه 2-1 ذهابا.

وسجل أحمد حمدي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 66 بعدما اخترق دفاع فيوتشر وسدد بوجه القدم.

وكان الكاميروني جوناتان نجويم لاعب فيوتشر قد تقدم لفريقه من ركلة ركنية خدعت الحارس محمد عواد في الدقيقة 18.

وهيمن الزمالك على أغلب فترات المباراة، وكاد المدافع حسام عبد المجيد أن يسجل هدفا قرب نهاية الشوط الأول لكن أحمد عاطف مهاجم فيوتشر أبعد تسديدته من على خط المرمى.

دريمز في قبل النهائي لأول مرة

سجل دريمز هدفا قبل 20 دقيقة من النهاية ليتعادل مع ضيفه ستاد مالي ليتأهل الفريق الغاني إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في بطولة قارية.

وعاقب ستاد مالي منافسه لإهدار الفرص في الشوط الأول عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 59 بعد خطأ من الدفاع في إبعاد الكرة لتصل إلى يورو ديابي الذي سدد في الشباك من مدى قريب.

لكن سيمبا سيلفستر أدرك التعادل في الدقيقة 70 بعدما استغل كرة ارتدت من القائم ليضعها بسهولة في الشباك ليضمن لفريقه التأهل لقبل النهائي.

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