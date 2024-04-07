تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يتسلح بالغضب قبل مواجهة ليفربول

المصدر: د ب أ

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أكد إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن لاعبيه بحاجة لتقديم أداء قوي في المباريات الكبيرة وذلك قبل مواجهة ليفربول، غدا الأحد، على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وخسر مانشستر يونايتد خمس نقاط ممكنة بالجولتين الماضيتين، آخرها الخسارة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم الخميس الماضي.

وقال تن هاج قبل مواجهة ليفربول "بإمكاننا تقديم مستوى عال، والمنافسة مع الأفضل والفوز على أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي، وعندما ننجح في ذلك، سيكون بمقدورنا تكرار ذلك في كل أنحاء أوروبا".

وأضاف المدرب الهولندي "نحتاج لكيفية التعامل مع خوض المباريات الكبيرة، وعلينا أن نتحسن ونتخذ قرارات أفضل فرديا وجماعيا".

وأنهت الخسارة أمام الفريق اللندني يوم الخميس الماضي مسيرة خالية من الهزائم لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي منذ عام 2017.

وحاول تين هاج استغلال الهزيمة الأخيرة لاستنفار لاعبيه، قائلا "سنكون في حالة مزاجية إيجابية وسنتطلع للأمام، علينا أن نؤدي بحماس وطاقة جنونية".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته "الغضب يولد طاقة كبيرة، وهذا ما يجب أن نكون عليه".

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