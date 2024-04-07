بعد غياب 4 مباريات .. ميسي يعود لأنترميامي بهدف مونديالي في شباك كولورادو رابيدس

المصدر: د ب أ

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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا مع عودته للمشاركة في المباريات، وذلك في المباراة التي تعادل فيها فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدس 2/2في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وغاب ميسي عن المباريات منذ أن تم تغييره خلال مباراة كأس الأبطال أمام ناشفيل يوم الماضي، حيث غاب عن أربع مباريات لفريق إنتر ميامي كما غاب عن مباراتين للمنتخب الأرجنتيني.

وعاد ميسي للملعب مساء السبت (صباح الاحد بتوقيت جرينتش) بعدما شارك كبديل، حيث سجل هدفا لفريقه في الدقيقة 58 ليعادل النتيجة حيث كان رافايل نافارو سجل هدف التقدم لفريق كولورادو من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

بعدها بدقيقة ساهم ميسي في الهدف الثاني، عندما مرر الكرة إلى ديفيد رويز الذي مررها إلى ليو ألفونسو ليسجل أول أهدافه مع النادي الأمريكي.

لم ييأس لاعبو كولورادو وتمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة 88 عن طريق كول باسيت.

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