احباط وخيبة أمل "انجليزية" بعد تعادل منتخب السيدات مع السويد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعترفت سارينا فيجمان، مدربة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، بخيبة أملها بعد تعادل فريقها مع المنتخب السويدي 1/1 على ملعب ويمبلي/ في مستهل حملته بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2025).

وقابلت أليسيا روسو عرضية لاورين جيمس لتضع المنتخب الإنجليزي في المقدمة في الدقيقة 24 ،ولكن فريدولينا رولفو سجلت هدف التعادل للسويد في الدقيقة 64.

وقالت فيجمان في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" :" أعتقد أن هذه المجموعة صعبة للغاية. بالطبع أنا حزينة لأننا نريد دائما الفوز".

وأضافت :"أعتقد أننا سجلنا هدفا رائعا، كان هناك زخم في المباراة، لعبنا بشكل جيد واستحوذنا على الكرة لوقت أطول".

وأردفت :" في الشوط الثاني شعرت أن الهدف الذي تلقيناه لم يكن ضروريا. لقد سجلوا لأننا منحناهم رمية تماس، ومنها لم نتمكن من إبعاد الكرة العرضية وسجوا منها، هذا أمر محزن".

وأكدت :"نريد أن نتعلم من مثل هذه المباريات، نريد أن نقوم بعمل أفضل في كل مباراة، مثلما كل بلد يريد فعل ذلك. أعتقد أن هذا يظهر تقارب المستويات والقوة في المسابقة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز