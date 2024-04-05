اتحاد الكرة طالب بعدم التسامح..اعتقال 51 مشجعاً في احداث شغب «كأس كرواتيا»

المصدر: رويترز

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أدان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أحداث العنف التي وقعت بعد فوز دينامو زغرب 1-صفر على هايدوك سبليت في قبل نهائي كأس كرواتيا الأربعاء الماضي.

واقتحم مشجعون أرض الملعب بعد صفارة النهاية وامتدت أعمال العنف داخل وحول الملعب حتى وقت متأخر من الليل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة اعتقلت 51 شخصا بينما أصيب ثمانية من ضباط الشرطة بعد اشتباكات مع الجمهور.

وقال الاتحاد الكرواتي للعبة الشعبية في بيان إنه يدين أي شكل من أشكال العنف في كرة القدم وطالب جميع الأطراف المعنية في أوساط اللعبة بعدم التسامح مطلقا مع أي سلوك غير مقبول بداية من العنصرية والتمييز إلى العنف البدني.

وأضاف بيان الاتحاد "نتقاسم خيبة الأمل الكبيرة التي تشعر بها أسرة كرة القدم نتيجة المشاهد المؤسفة التي أعقبت مباراة الليلة الماضية ونأمل أن يحاسب كل من شارك في أعمال الشغب طبقا للقانون."

وأدان رئيس بلدية سبليت أيضا أعمال العنف أمس الخميس واعتذر لسكان المدينة.

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