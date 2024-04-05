بوتشيتينو: الفوز على مانشستر يونايتد علامة فارقة في علاقة تشيلسي بجماهيره

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق تشيلسي، بـ"نقطة التحول" في علاقة الفريق المتوترة مع جماهيره.

وحقق تشيلسي فوزا مثيرا 4 / 3 على ضيفه مانشستر يونايتد أمس الخميس، على ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن في قمة مباريات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز كول بالمر، لاعب تشيلسي، ثنائية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقود الفريق اللندني لقلب تأخره 2 / 3 أمام يونايتد، إلى انتصار ثمين 4 / 3، وينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك).

وبينما كان يونايتد في طريقه للفوز بالمباراة، حصل تشيلسي على ركلة جزاء، عقب سقوط نوني مادويكي في كرة مشتركة مع ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، داخل منطقة جزاء الضيوف، ليحرز بالمر هدف التعادل للفريق الأزرق في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتواصلت الإثارة في اللقاء، بعدما عاد بالمر لهز الشباك من جديد في الدقيقة التالية، مسجلا الهدف الرابع لتشيلسي، الذي ظفر بالنقاط الثلاث في النهاية، لترتسم البسمة على وجوه محبيه.

وتوترت العلاقات بين جماهير تشيلسي وإدارة النادي مع تراجع حظوظ الفريق في التواجد ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم المقبل، لكن فرحة المشجعين كانت جامحة مع نهاية مواجهة مانشستر يونايتد، فيما توقع بوتشيتينو بداية جيدة معها عقب هذا الانتصار.

وقال بوتشيتينو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد كان فوزا مذهلا. كنا الفريق الأفضل اليوم وكان من العدل أن نسجل في الدقيقة الأخيرة".

أضاف بوتشيتينو "لقد بدأنا بشكل جيد حقا، وتقدمنا 2 / صفر، وفرضنا سيطرتنا على اللقاء، ثم ارتكبنا خطأ تسبب في الهدف الأول ليونايتد وعانينا بعد ذلك خاصة مع تسجيل الضيوف هدف التعادل".

أوضح مدرب تشيلسي "لم يكن من السهل التعامل مع ما حدث، وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة مجددا (لكن)" استقبلنا هدفا من الهجمات المضادة".

وشدد بوتشيتينو "كان من المهم أن ننهي المباراة بهذه الطريقة، وأن نخلق التواصل بين جماهيرنا واللاعبين. ما حدث اليوم أمر جيد للغاية. يجب أن يكون نقطة تحول بالنسبة لثقة الجماهير في الفريق".

وأتم بوتشيتينو تصريحاته قائلا "كان من الظلم حقا (الخسارة)، لكننا احتفظنا بثقتنا بأنفسنا دائما واعتقدنا أن بمقدورنا تسجيل هدف الفوز. لقد كانت مباراة يتعين علينا الفوز بها إذا أردنا تقليص الفارق الذي يفصلنا عن مراكز المقدمة. لقد كان الأمر في غاية الأهمية".

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزه الـ12 هذا الموسم في البطولة مقابل 7 تعادلات و10 هزائم، إلى 43 نقطة في المركز العاشر عقب خوضه 29 مباراة، متأخرا بفارق 5 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم القادم، الذي لعب 30 لقاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز