أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوز مريح على لوتون

المصدر: رويترز

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عاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مريح 2-صفر على لوتون تاون المهدد بالهبوط، الأربعاء، رغم دفع أصحاب الأرض بتشكيلة شهدت تغييرات كبيرة.

وافتتح القائد مارتن أوديجارد التسجيل في الدقيقة 24 وسجل دايكي هاشيوكا هدفاً بالخطأ في مرماه بعد عمل جيد من إميل سميث روي ليضع الفريق المضيف في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وتقدم فريق المدرب ميكل أرتيتا إلى المركز الأول برصيد 68 نقطة من 30 مباراة، رغم أن ليفربول، الذي يملك 67 نقطة، يمكنه استعادة الصدارة أمام شيفيلد يونايتد غداً الخميس.

اختار أرتيتا تغيير تشكيلته الأساسية مع وضعه لديكلان رايس وبوكايو ساكا على مقاعد البدلاء بينما منح سميث رو وريس نيلسون وتوماس بارتي فرصة المشاركة منذ البداية لكن فريقه أظهر قوته في العمق.

وحظي لوتون، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين الأساسيين، بلحظات جيدة لكنه ظل في المركز 18 برصيد 22 نقطة من 31 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط خلف نوتنغهام فورست صاحب المركز 17.

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