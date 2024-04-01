ريال مدريد يسقط بيلباو في الدوري الإسباني بثنائية رودريغو

المصدر: د ب أ

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تألق المهاجم البرازيلي رودريغو جوس ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 2/صفر، ضمن منافسات الجولة 30 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

وسجل رودريغو هدفي المباراة في الدقيقتين 8 و73 ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وعزز ريال مدريد بهذا الفوز صدارته لقمة الترتيب برصيد 75 نقطة، ليوسع الفارق مجددا إلى ثماني نقاط مع ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.

أما أتلتيك بيلباو فقد تجمد رصيده عند 56 نقطة ف المركز الرابع.

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